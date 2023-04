Moto2 | Filip Salac il migliore delle P3 su pista umida ad Austin 3° Tony Arbolino

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Ultima sessione di prove libere andata in archivio ad(Stati Uniti), sede del terzo weekend del Motomondiale 2023. Nella, i centauri hanno dovuto fare i conti con un asfalto asciutto/umido particolarmente infido. A farne le spese, nelle prime battute del turno, è stato lo spagnolo Fermín Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) che, perdendo completamente il controllo dell’anteriore, ha impattato violentemente a terra, rimediando un colpo al braccio destro. A bruising start for @Aldeguer54! He’s back on his feet but he’s looking quite sore, while his teammate also takes a tumble at T1 #AmericasGP pic.twitter.com/nItzjhQV8j — MotoGP (@MotoGP) April 15, 2023 Ilè stato il ceco, in sella alla Kalex del QJMOTOR Gresini, con il crono di 2:09.385 a precedere il belga Barry Baltus ...