Moto | Austin; la Ducati di Bagnaia vince la sprint - race

Francesco Bagnaia su Ducati vince la sprint - race del Gran Premio delle Americhe classe MotoGp sul circuito diin Texas. Il campione del mondo ha preceduto la Honda Lcr di Alex Rins e la Ducati non ufficiale di Jorge Martin. Quarta la Aprilia di Aleix Espargaro. .Sprint, l'ordine di arrivo Bagnaia (Ducati) Rins (Honda) Martin (Ducati) A. Espargaro (Aprilia) Binder (KTM) Bezzecchi (Ducati) Marini (Ducati) Oliveira (Aprilia) Zarco (Ducati) ...Nel corso della Q1, a proposito di cadute, perde inoltre il controllo della suaanche Sergio ... Q2 Così come accaduto in Moto3 con diverse cadute sia in Q1 che in Q2, il circuito dinon ...

Moto: Ducati Bagnaia in pole ad Austin, poi Honda di Rins LA GRIGLIA DI PARTENZA Agenzia ANSA

Per quanto erano state combattute le prime due Sprint della storia della MotoGP, verrebbe quasi da dire che è stato fin troppo facile per Pecco Bagnaia portarsi a casa quella del Gran Premio delle Ame ...