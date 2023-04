(Di sabato 15 aprile 2023) commenta Unosulla Rocca Sella, nel territorio di Caprie (Torino), in valle di. La vittima stava percorrendo, con un gruppo in, la Via Acmica. Precipitato per 5 - 6 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Morto scalatore in Val di Susa: cade durante salita in cordata #valdisusa #montagna #15aprile - genovatoday : Tragedia in montagna, scalatore genovese muore cadendo - jmarzola1 : RT @Corriere: Precipita per oltre 5 metri sotto gli occhi dei compagni di cordata. Morto uno scalatore - TgrRaiPiemonte : Precipita dalla Rocca Sella in Valsusa. Morto uno scalatore. Fatali i traumi riportati cadendo mentre era in cordat… - Corriere : Precipita per oltre 5 metri sotto gli occhi dei compagni di cordata. Morto uno scalatore -

22.30 Valle di Susa, cade in cordata e muore Unosulla Rocca Sella in valle di Susa. La vittima stava percorrendo, con un gruppo in cordata, la Via Accademica. Precipitato per 5 - 6 metri, ènonostante le operazioni dei ...Uno, oggi pomeriggio, sulla Rocca Sella, nel territorio di Caprie ( Torino ), in valle di Susa . La vittima stava percorrendo, con un gruppo in cordata, la Via Accademica. Precipitato ...commenta Unosulla Rocca Sella, nel territorio di Caprie (Torino), in valle di Susa. La vittima stava percorrendo, con un gruppo in cordata, la Via Accademica. Precipitato per 5 - 6 metri, è ...

Morto scalatore in Val di Susa: cade durante salita in cordata TGCOM

Uno scalatore è morto, oggi pomeriggio, sulla Rocca Sella, nel territorio di Caprie (Torino), in valle di Susa. La vittima stava percorrendo, con un gruppo in cordata, la Via ...Uno scalatore è morto sulla Rocca Sella, nel territorio di Caprie (Torino), in valle di Susa. La vittima stava percorrendo, con un gruppo in cordata, la Via Accademica. Precipitato per 5-6 metri, è de ...