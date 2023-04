IlMario Fratti , tra gli autori italiani di maggior successo nei teatri di tutto il mondo, ... ispirato dal famoso film di Federico Fellini 8 e mezzo , èoggi nelle prime ore del ...IlMario Fratti, tra gli autori italiani di maggior successo nei teatri di tutto il mondo ... ispirato dal famoso film di Federico Fellini "8 e mezzo", èoggi nelle prime ore del ...Antonio De Curtis è stato però anche, autore di poesie e di canzoni: tra queste ... Dalla Francia ('Noblesse oblige, la nobiltà è obbligatoria' dice il barone Antonio Peletti di 47che ...

Morto il drammaturgo Mario Fratti, conquistò l'America con i suoi testi ilGiornale.it

Il mondo del teatro piange Mario Fratti, uno tra gli autori teatrali italiani di maggior successo in America e nel mondo. Suo il testo che ispirò il musical "Nine" ...Carte top secret di Usa e Nato sui piani per l'Ucraina trafugate, manipolate e finite sui social. Lo rivela il New York Times, citando fonti ...