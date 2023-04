“Morti e strade piene di sangue se…”. L’accusa choc in Argentina (Di sabato 15 aprile 2023) Ministro Sicurezza kirchnerista “Morti e strade piene di sangue” se vincono Macri o Milei Quest’anno l’Argentina eleggerà il suo nuovo presidente. Ieri il ministro della Sicurezza, Aníbal Fernández, si è scagliato contro settori di opposizione dell’attuale presidente, che non ha ancora deciso se correrà per la rielezione. Fernández ha attaccato il candidato libertario Javier Milei e l’ex presidente di destra Mauricio Macri, avvertendo che se uno di loro vincerà l’Argentina si riempirà “di Morti e le strade saranno coperte di sangue”. Lavrov visiterà Brasile, Cuba, Nicaragua e Venezuela nella seconda metà di aprile Il quotidiano brasiliano Folha de Sao Paulo ha pubblicato oggi un pezzo di opinione del ministro degli Esteri di Putin ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 15 aprile 2023) Ministro Sicurezza kirchnerista “di” se vincono Macri o Milei Quest’anno l’eleggerà il suo nuovo presidente. Ieri il ministro della Sicurezza, Aníbal Fernández, si è scagliato contro settori di opposizione dell’attuale presidente, che non ha ancora deciso se correrà per la rielezione. Fernández ha attaccato il candidato libertario Javier Milei e l’ex presidente di destra Mauricio Macri, avvertendo che se uno di loro vincerà l’si riempirà “die lesaranno coperte di”. Lavrov visiterà Brasile, Cuba, Nicaragua e Venezuela nella seconda metà di aprile Il quotidiano brasiliano Folha de Sao Paulo ha pubblicato oggi un pezzo di opinione del ministro degli Esteri di Putin ...

