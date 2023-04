Morte Julia Ituma | l’ultimo messaggio inviato alle compagne | addio straziante

(Di sabato 15 aprile 2023) Ladella pallavolista potrebbe non essere casuale, aumentano le incognite sull’ultima notte di, spunta un ultimoPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La scomparsa della promettente pallavolistaha sconvolto il mondo dello sport e lasciato amarezza ed interrogativi sulle cause dietro il tragico evento. La giovane atleta avrebbe Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - Gazzetta_it : Il feretro di Julia Ituma sta rientrando in Italia, martedì 18 aprile i funerali a Milano - infoitinterno : Cosa sappiamo sulla morte della pallavolista Julia Ituma: il telefono vuoto, l'allarme dell’amico su Instagram-… - lauras1205 : RT @LiaCapizzi: Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e ne convi… - Fede6812 : RT @LiaCapizzi: Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e ne convi… -

E' rientrata in Italia questa mattina la salma diItuma, la pallavolista della Igor Gorgonzola di Novara precipitata dalla finestra dell'hotel ... I familiari della giovane atleta, sulla cui...... la parrocchia nel quartiere della Bovisasca è quella doveItuma ha iniziato a giocare a ...c'è il telefono cellulare che la giovane ha usato a lungo nelle ultime ore prima della, che ...'La scelta di celebrare i funerali qui - ha spiegato - , anche se non è qui che abita la famiglia, è stata fatta per gli anni trascorsi danel contesto della parrocchia in cui la polisportiva è ...

Julia Ituma, eseguita l’autopsia sul corpo della pallavolista morta a Istanbul Il Fatto Quotidiano

Anche la procura di Novara sta valutando l’apertura di un’indagine per fare luce sulla morte della giovane sportiva. Un elemento chiave nelle indagini è l’ultima telefonata di Julia, durante la quale ...La pallavolista 18enne caduta dal sesto piano di un hotel a Istanbul. La squadra smentisce il messaggino di “arrivederci” su Whatsapp ...