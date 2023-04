Morte di Julia Ituma | spunta il mistero del telefonino

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 aprile 2023) in cui sarebbero stati cancellati tutti i messaggi. Ecco le parole della madre La salma di, la pallavolista 18enne morta a Istanbul cadendo dal sesto piano di un hotel, rientrerà in Italia nella giornata di oggi, 15 aprile. La sportiva si trovava in Turchia insieme alla sua squadra, la Igor Volley, per sostenere una partita di semifinale di Champions League. Il funerale, invece, sarà celebrato a Milano martedì alle 11, nella chiesa di San Filippo Neri in via Gabbro. Intanto, proseguono le indagini per scoprire la verità su cosa sia accaduto alla giovane. Le compagne di squadra hanno detto di “non riuscire a farsi una ragione dell’accaduto: nulla ha mai anche solo lasciato presagire che una cosa del genere potesse accadere, saremmo intervenute”. La madre della giovane ha parlato di un senso di colpa perché non sospettava nulla di un ...