Monza | Palladino | «Non ho parole | ringrazio tutti | dai giocatori allo staff»

(Di sabato 15 aprile 2023) Ledi Raffaeledopo la vittoria delcontro l’Inter a San Siro: «La dedica è per il presidente» Raffaeleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delcontro l’Inter. Di seguito le sue. VITTORIA – «È stata una partita incredibile, emozionante. Venire qui e giocare contro questa Inter che veniva da tante gare ma ci teneva a far bene soprattutto dopo la Champions, volevano vincere. Noi abbiamo fatto una grande gara, abbiamo sfruttato bene le poche ripartenze. Sono fiero di questi ragazzi: siamo entrati nella storia, vincere a San Siro è bellissimo. Voglio ringraziare i ragazzi, lo, la società,». GALLIANI E BERLUSCONI – «Con Galliani parliamo spesso, ogni giorno. Ci teneva in ...

Si fa un regalo in vista del compleanno numero 39 Raffaele Palladino, che ringrazia ai microfoni di Dazn ... Galliani è, assieme al presidente Berlusconi, il tifoso numero uno del Monza: sono ...