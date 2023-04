Monza, Caldirola: «Segnare è un emozione bellissima, specie per chi come me ne fa pochi» (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Luca Caldirola dopo la vittoria del Monza a San Siro contro l’Inter arrivata con il suo gol Luca Caldirola, difensore del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei brianzoli contro l’Inter, arrivata con il suo gol. Di seguito le sue parole. GOL – «Segnare è un’emozione bellissima. Io poi non ne faccio tanti, quindi è difficile contenere l’emozione. Vincere a San Siro con l’Inter: non c’è giornata più bella di questa». PROSSIMI STEP – «Possiamo crescere ancora, la società ha grandi ambizioni e noi abbiamo gettato solo le basi. Ora vogliamo chiudere nel migliore dei modi. Se abbiamo giocato come all’andata? Ci siamo difesi bene e sapevamo che più i minuti passavano e più avevamo chance di fare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Lucadopo la vittoria dela San Siro contro l’Inter arrivata con il suo gol Luca, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei brianzoli contro l’Inter, arrivata con il suo gol. Di seguito le sue parole. GOL – «è un’. Io poi non ne faccio tanti, quindi è difficile contenere l’. Vincere a San Siro con l’Inter: non c’è giornata più bella di questa». PROSSIMI STEP – «Possiamo crescere ancora, la società ha grandi ambizioni e noi abbiamo gettato solo le basi. Ora vogliamo chiudere nel migliore dei modi. Se abbiamo giocatoall’andata? Ci siamo difesi bene e sapevamo che più i minuti passavano e più avevamo chance di fare ...

