Montecarlo | Sinner si ferma in semifinale | vince Rune al 3° set

(Di sabato 15 aprile 2023) Il tennista altoatesino cede al 3° set contro, in un match condizionato dall'interruzione per pioggia. Il danese trova in finale Rublev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????? ?????? ?? ?????????? ?????????????????? ?? Il percorso di #Sinner a Montecarlo si ferma in semifinale, vince Rune… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner supera Lorenzo #Musetti e raggiunge Holger #Rune al penultimo atto di Montecarlo. L’altoatesino ap… - angelomangiante : +++Splendida impresa!!!! #Musetti batte 7-5 al terzo set il n.1 al mondo #Djokovic ???????? Il diamante torna a brillar… - tennis3colore : @ewsdn Provo a correggere il tiro e dico che difficilmente vedremo la miglior versione di Sinner su questa superfic… -

Si ferma in semifinale il cammino di Jannikal torneo Atp Masters 1000 di, su campi in terra battuta. L'azzurro, testa di serie numero 7, si è arreso al terzo set al danese numero 6 del seeding Holger Rune, che si è imposto ...AGI - Niente finale del torneo Atp 1000 diper Jannik. Sarà Holger Rune domani a giocare contro il russo Andrej Rublev . L'altoatesino si è arreso in semifinale al diciannovenne danese in tre set (1/6 - 7/5 - 7/5) in due ore ...Si ferma in semifinale l'avventura di Jannikal Masters 1000 di. A un passo dalla finale, il tennista altoatesino esce sconfitto per 6 - 1, 5 - 7, 5 - 7 contro il danese Holger Rune , che domenica 16 aprile se la vedrà con il ...

Tennis, Rune spegne i sogni di di finale di Sinner a Montecarlo Tuttosport

Anche a Montecarlo la corsa di Jannik Sinner termina in semifinale; l'altoatesino era partito bene contro Holger Rune, ma il danese lo rimonta vincendo una battaglia durata tre set (1-6, 7-5, 7-5) e o ...ATP MONTE-CARLO L'altoatesino cede in tre set al danese, che in finale sfiderà Rublev Beffa clamorosa per Jannik Sinner, che ad un passo dal tie-break nel terzo set cede 6-1, 5-7, 5-7… Leggi ...