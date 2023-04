(Di sabato 15 aprile 2023) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -),in una: un- - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Per furto di beni culturali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un'esplosione con successivo crollo si è verificata in un'abitazione nel territorio del comune di Montecarlo (Lucca… - vigilidelfuoco : ?? #Lucca, esplosione con successivo crollo di un’abitazione di campagna a Montecarlo, causa una probabile fuga di g… - vigilidelfuoco : ?? #Lucca, esplosione e crollo abitazione di campagna a Montecarlo. Per le ricerche delle due persone segnalate come… - iltirreno : Dopo essere riusciti a tirare fuori dalle macerie sei feriti coinvolti nel crollo di una casa a Montecarlo, Lucca,… - News24_it : Montecarlo (Lucca), esplosione in una casa: morto un uomo, sei feriti - TGCOM -

20.30 Esplosione casa,disperso trovato morto E' stato individuato morto l'uomo ancora disperso a seguito dell'esplosione che ha interessato una casa a due piani a, in provincia di. Lo hanno reso noto i Vigili del fuoco. Poco prima era stata estratta viva dalle macerie la moglie, ricoverata in gravi condizioni per aver riportato ustioni sul 70% ...Scoppia una bombola di gas e crolla un'abitazione. E' accaduto questa mattina, intorno alle 11.30, in via Traversa Marginone, nel comune di, in provincia di. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, con i vigili urbani, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno estratto vivo un ...E' stato trovato morto, nel tardo pomeriggio, l'uomo di 70 anni che risultava disperso nell'esplosione verificatisi in una casa a due piani a), che è poi crollata. Estratta viva poco prima invece la moglie, 71enne, che è stata recuperata dopo ore di lavoro di scavo da parte dei vigili del fuoco. Il bilancio dell'esplosione ...

Montecarlo (Lucca), esplosione in una casa: morto un uomo, sei feriti TGCOM

A Montecarlo (Lucca) in provincia di Lucca, un'esplosione in un'abitazione a due piani, causata probabilmente da una bombola di gas. I vigili del fuoco hanno estratto cinque persone che erano rimaste ...E' stato trovato morto, nel tardo pomeriggio, l'uomo di 70 anni che risultava disperso nell'esplosione verificatisi in una casa a due piani a Montecarlo (Lucca), che è poi crollata. (ANSA) ...