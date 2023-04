Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un'esplosione con successivo crollo si è verificata in un'abitazione nel territorio del comune di Montecarlo (Lucca… - vigilidelfuoco : ?? #Lucca, esplosione con successivo crollo di un’abitazione di campagna a Montecarlo, causa una probabile fuga di g… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: C'è una donna, viva, tra le macerie dell'abitazione di due piani a Montecarlo (Lucca) dove si è verificata l'esplosione.… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Un'esplosione con successivo crollo si è verificata in un'abitazione nel territorio del comune di Montecarlo (Lucca). Una… - UnaTecnologia : RT @Agenzia_Ansa: Un'esplosione con successivo crollo si è verificata in un'abitazione nel territorio del comune di Montecarlo (Lucca). Una… -

Prima l'esplosione poi il crollo dell'abitazione. È successo a Montecarlo (Lucca), in via Traversa Marginone, questa mattina, intorno alle 11.30. I vigili stanno parlando con una donna sotto le macerie, nessuna traccia del marito. Dalle macerie già estratta viva una persona. Esplosione in un appartamento anche a Feltre nel Bellunese.

Montecarlo (Lucca), esplosione in una casa: cinque feriti, un disperso e una donna sotto le macerie TGCOM

A Montecarlo (Lucca) c'è stata un'esplosione in un'abitazione, causata probabilmente da una bombola di gas. I vigili del fuoco hanno estratto cinque persone che erano rimaste sotto le macerie.