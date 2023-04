Monaco-Lorient (domenica 16 aprile 2023 ore 17:05): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 15 aprile 2023) Ancora una volta sprecone e in grado di gettare alle ortiche un comodo doppio vantaggio in quel di Nantes, il Monaco di Clement perde terreno sulla zona Champions pur allungando sulle inseguitrici e blindando un quarto posto che al momento significa Europa League. La sfida contro il Lorient è da prendere con le dovute cautele: i merlus infatti, pur essendo in fase calante InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 15 aprile 2023) Ancora una volta sprecone e in grado di gettare alle ortiche un comodo doppio vantaggio in quel di Nantes, ildi Clement perde terreno sulla zona Champions pur allungando sulle inseguitrici e blindando un quarto posto che al momento significa Europa League. La sfida contro ilè da prendere con le dovute cautele: i merlus infatti, pur essendo in fase calante InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Torrenapoli1 : #David 22 gol e 4 assist stagionali Uomo mercato Con un suo gol il Lille batte 2-1 il Montpellier Si piazza al 5 p… - maratzlazaro : RT @aidengram: Getafe vs Barcelona Monaco vs FC Lorient Nottingham Forest vs Man Utd Union Berlin vs VfL Bochum Sassuolo Calcio vs Juventus… - aidengram : Getafe vs Barcelona Monaco vs FC Lorient Nottingham Forest vs Man Utd Union Berlin vs VfL Bochum Sassuolo Calcio vs… - Ftbnews24 : #Monaco-Lorient, probabili formazioni: Ben Yedder unica punta, Volland in panchina #Francia, Monaco - Ftbnews24 : #Monaco-Lorient Streaming Gratis: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Live #Ligue 1, Monaco -