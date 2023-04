Mobilità sostenibile, si arricchisce l’offerta di San Felice Circeo (Di sabato 15 aprile 2023) San Felice Circeo – Tutela ambientale, innovazione e nuovi servizi ai cittadini. Queste le priorità dell’azione amministrativa del Comune di San Felice Circeo che hanno portato a realizzare una rete di ricarica per veicoli elettrici che in questi giorni si è arricchita di altre due postazioni che sono entrate in servizio: quella di via Cicerone (piazzale Vittoria) e quella di via del Faro (piazzale San Francesco), rispettivamente dotate la prima di quattro punti di ricarica e la seconda di due. “Come amministrazione – afferma il sindaco, Monia Di Cosimo – siamo convinti che sia necessario uno sviluppo sostenibile del nostro territorio puntando ad implementare i servizi ai cittadini. La realizzazione della rete di ricarica per i veicoli elettrici va proprio in questa direzione e il nostro obiettivo è ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023) San– Tutela ambientale, innovazione e nuovi servizi ai cittadini. Queste le priorità dell’azione amministrativa del Comune di Sanche hanno portato a realizzare una rete di ricarica per veicoli elettrici che in questi giorni si è arricchita di altre due postazioni che sono entrate in servizio: quella di via Cicerone (piazzale Vittoria) e quella di via del Faro (piazzale San Francesco), rispettivamente dotate la prima di quattro punti di ricarica e la seconda di due. “Come amministrazione – afferma il sindaco, Monia Di Cosimo – siamo convinti che sia necessario uno sviluppodel nostro territorio puntando ad implementare i servizi ai cittadini. La realizzazione della rete di ricarica per i veicoli elettrici va proprio in questa direzione e il nostro obiettivo è ...

