Mit | ' niente pedaggi tra uscite L' Aquila est e ovest'

(Di sabato 15 aprile 2023) L'tra leA24 de L'est e L'. A seguito del nulla osta alla convenzione tra comune e Anas da parte degli uffici tecnici del Mit guidato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai prossimi giorni sarà assicurata la gratuità del transito sulla tratta per tutti i veicoli. Si tratta di un piccolo passo per ridurre la congestione della viabilità urbana della città. Per quanto riguarda la più ampia questione A 24/A25, il tema rimane tra le priorità del ministro Salvini che dal suo insediamento segue con attenzione la vicenda. Così una nota del Mit. leggi tutto

Niente pedaggi tra le uscite A24 de L'Aquila est e L'Aquila ovest. A seguito del nulla osta alla convenzione tra comune e Anas da parte degli uffici tecnici del Mit guidato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai prossimi giorni sarà assicurata la gratuità del transito sulla tratta per tutti i veicoli.

Beneficio per chi percorre l'autostrada A24: stop al pedaggio tra L'Aquila Est e L'Aquila Ovest per decongestionare il traffico cittadino.