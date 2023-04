Missione Inter a Barcellona: affari in vista? (Di sabato 15 aprile 2023) In casa nerazzurra si stanno già delineando le prime mosse di mercato per la prossima stagione. In questo senso si spiega la Missione Inter a Barcellona per gettare le basi di un trasferimento di un paio di giocatori blaugrana alla corte di Inzaghi. Missione Inter A Barcellona: I GIOCATORI CHE InterESSANO AI NERAZZURRI Si scalda l’asse Milano-Barcellona. Il viaggio nei giorni scorsi in Catalogna del ds nerazzurro, Piero Ausilio, e’ servito innanzitutto per rumettere in piedi uno scambio che sembrava fatto l’estate scorsa per poi arenarsi, ovvero quello tra Marcelo Brozovic e Frank Kessie. Entrambi starebbero spingendo per questa soluzione, con il croato che approderebbe in blaugrana e l’ivoriano in nerazzurro. La trattativa, salvo clamori ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 aprile 2023) In casa nerazzurra si stanno già delineando le prime mosse di mercato per la prossima stagione. In questo senso si spiega laper gettare le basi di un trasferimento di un paio di giocatori blaugrana alla corte di Inzaghi.: I GIOCATORI CHEESSANO AI NERAZZURRI Si scalda l’asse Milano-. Il viaggio nei giorni scorsi in Catalogna del ds nerazzurro, Piero Ausilio, e’ servito innanzitutto per rumettere in piedi uno scambio che sembrava fatto l’estate scorsa per poi arenarsi, ovvero quello tra Marcelo Brozovic e Frank Kessie. Entrambi starebbero spingendo per questa soluzione, con il croato che approderebbe in blaugrana e l’ivoriano in nerazzurro. La trattativa, salvo clamori ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Missione Inter a Barcellona: affari in vista? - Claudio_Giack : Come sempre @FIGC e @AIA_it a favore della #Juve e contro l'#Inter. #Lukaku unico colpevole ed assente per il ritor… - it_inter : #Ausilio in missione a Barcellona, #Umtiti e #Alonso occasioni a prezzi contenuti per il restyling della difesa GDS - IvanFCIM : RT @internewsit: ???? TG Inter-News, nuova edizione. Vigilia di Inter-Monza: missione riscatto per rientrare tra le prime quattro | Link nel… -