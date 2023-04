Mission | vision | valori | paroloni che restano vuoti se non vengono condivisi

(Di sabato 15 aprile 2023) Girando per le piccole aziende capita sempre più spesso di imbattersi, talvolta, in veri e propri “copia e incolla” dei documenti rinvenuti nelle grandi imprese, nella carta deicon tanto di, tralaltro pronunciati con un inglese approssimativo ma che fa sempre chic, che gli imprenditori ripetono spesso. Non è altro che la pagina patinata di una brochure o un manifesto affisso alle pareti in bella vista a declamare il credo aziendale. Poi basta guardarsi intorno, e osservare le persone al lavoro, per accorgersi come idichiarati spesso hanno poco a che vedere con ciò che i collaboratori effettivamente fanno. Fra il dire e il fare, insomma, ce ne passa. Lasi occupa dell’azione in prospettiva futura e spiega cosa l’impresa vuole divenire. ...

