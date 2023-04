Minorenni rubano uno scooter e si schiantano contro un’auto

(Di sabato 15 aprile 2023) CRONACA DI ROMA – Due ragazzi tra i 14 e i 16 anni hanno rubato unoparcheggiato davanti a una pizzeria, a Cecchina una frazione di Albano Laziale in provincia di Roma, e si sono dati alla fuga. Durante la loro corsa, però, hanno perso illlo del mezzo e sono finitiche proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento e ha causato il ferimento dei due ladri e del conducente dell’auto, un uomo di 40 anni. I due dei ragazzi hanno riportato ferite lievi. Anche l’uomo coinvolto nell’incidente ha subito delle contusioni e delle escoriazioni, ma non è in pericolo di vita. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e per accertare le responsabilità dei

