Milano Design Week 2023, dalla Cina porte aperte al business per i designers italiani (Di sabato 15 aprile 2023) Durante la Milano Design Week 2023, lo spazio Art Lab di Via Tortona 4 ospitala mostra Door to Door. La rassegna, promossa dall'azienda 3D Unpainted Door, curata dal Designer cinese Kent Wong e dal direttore creativo Rain Lin, insieme a un team curatoriale internazionale. Questa esposizione è l'occasione per l'azienda cinese non solo per presentarsi al mercato italiano, ma soprattutto per stringere rapporti di collaborazione con architetti e Designer del nostro paese.Il colosso cinese intende infatti potenziare la proposta sostenibile e la qualità dei propri prodotti attraverso il taglio creativo del made in Italy. Durante tutta la settimana del fuorisalone, sarà possibile fissare appuntamenti con la proprietà, direttamente in location, per scoprire leinteressanti opportunità ...

