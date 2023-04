Milano | danneggia negozio dopo no dipendente a ricaricare cellulare | arrestato

(Di sabato 15 aprile 2023), 15 apr. (Adnkronos) - La polizia di Stato ha, stamane a, un 34enne di origine marocchina permento aggravato di une lesioni personali aggravate commessi nei confronti di unin piazzale stazione Genova. Poco prima delle 11, i motociclisti delle Nibbio sono intervenuto in un kebap della zona su segnalazione del 112. L'uomo, è entrato all'interno delpretendendo di caricare il proprio telefonoma, al rifiuto del, ha reagito colpendolo con una bottiglia di vetro e scaraventando un cestino di ferro sulla vetrina del locale, frantumandola completamente. La vittima, un 31enne di origine irachena, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.

