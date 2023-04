Milano. Dal rogo alla Torre Seta: nuova vita per il grattacielo di via Antonini (Di sabato 15 aprile 2023) Entra nel vivo il progetto di rinascita della Torre Antonini a Milano, distrutta dal tragico rogo del 29 agosto del 2021. alla presentazione del progetto, ospitata presso i ‘Dazi’ di piazza Sempione, hanno preso parte gli assessori regionali Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabili e Pari Opportunità), su delega del presidente Attilio Fontana, e Paolo Franco (Casa e Housing Sociale). Un’occasione per illustrare il progetto curato dallo Studio Marco Piva: un intervento di riqualificazione innovativo e sostenibile, selezionato direttamente dal ‘Comitato Antonini 32’ (associazione che rappresenta tutti gli inquilini, ottantadue famiglie con oltre trenta minori). Al termine dell’evento ‘Una nuova veste per la Torre ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 15 aprile 2023) Entra nel vivo il progetto di rinascita della, distrutta dal tragicodel 29 agosto del 2021.presentazione del progetto, ospitata presso i ‘Dazi’ di piazza Sempione, hanno preso parte gli assessori regionali Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabili e Pari Opportunità), su delega del presidente Attilio Fontana, e Paolo Franco (Casa e Housing Sociale). Un’occasione per illustrare il progetto curato dallo Studio Marco Piva: un intervento di riqualificazione innovativo e sostenibile, selezionato direttamente dal ‘Comitato32’ (associazione che rappresenta tutti gli inquilini, ottantadue famiglie con oltre trenta minori). Al termine dell’evento ‘Unaveste per la...

