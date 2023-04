(Di sabato 15 aprile 2023)(ITALPRESS) – Battute finali perArt2023, l'iniziativa dedicata all'arte moderna in corso fino a domenica 16 aprile organizzata dal Comune di, frutto della cooperazione con Miart e le principali istituzioni pubbliche e private milanesi. Sponsor principale anche in questa occasione è. Per tutta la giornata di oggi l'istitutorio ha offerto a tutti i visitatori l'gratuito aldel, il più importantecittadino d'arte contemporanea. All'entrata del, tutti i visitatori hanno ricevuto in omaggio un vademecum sull'educazione finanziaria sviluppato da, nell'ambito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Battute finali per Milano Art Week 2023, l’iniziativa dedicata all’arte moderna in corso fino… - Italpress : Milano Art Week, con Banca Generali ingresso gratis a Museo Novecento - Italpress : Milano Art Week, con Banca Generali ingresso gratis a Museo Novecento - IlModeratoreWeb : Milano Art Week, con Banca Generali ingresso gratis a Museo Novecento - - Italpress : Milano Art Week, con Banca Generali ingresso gratis a Museo Novecento -

Masterly - The Dutch in(18 / 23 aprile) Per scoprire la settima edizione del più grande ...Basel, Fondazione Prada) l'allestimento floreale. Il piano terra del Palazzo è dedicato a ...Sabato 15 aprile 2023. Dovremmo essere nel pieno dellaWeek diiniziata lo scorso mercoledì. C'è la fiera (una rassegna che è riuscita a trovare negli ultimi anni una sua linea dopo lunghi tempi di crisi d'identità), ci sono le mostre, le ...... Lissone; Space4235, Genova; SRISA, Firenze; Musée Cantonal des Beaux - Arts, Lousanne; Mà arte, Aveiro, Portugal; La rada, Locarno; 91 mqproject space, Berlin; Assab One,; Viafarini, ...

MILANO (ITALPRESS) - Battute finali per Milano Art Week 2023, l'iniziativa dedicata all'arte moderna in corso fino a domenica 16 aprile organizzata dal Com ...Salone del mobile 2023: Dalla curatrice di una mostra sugli under 35 al Museo dell'Adi in piazza Compasso D'Oro a Paola Navone, che quest'anno ha organizzato una lotteria ...