Milano Art Week, con Banca Generali ingresso gratis a Museo Novecento (Di sabato 15 aprile 2023) Milano (ITALPRESS) – Battute finali per Milano Art Week 2023, l'iniziativa dedicata all'arte moderna in corso fino a domenica 16 aprile organizzata dal Comune di Milano, frutto della cooperazione con Miart e le principali istituzioni pubbliche e private milanesi. Sponsor principale anche in questa occasione è Banca Generali. Per tutta la giornata di oggi l'istituto Bancario ha offerto a tutti i visitatori l'ingresso gratuito al Museo del Novecento, il più importante Museo cittadino d'arte contemporanea. All'entrata del Museo, tutti i visitatori hanno ricevuto in omaggio un vademecum sull'educazione finanziaria sviluppato da Banca Generali.

