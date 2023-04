Milan, Pobega: «Abbiamo buttato punti e non è la prima volta» (Di sabato 15 aprile 2023) Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato a DAZN al termine della partita pareggiata in trasferta con il Bologna Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato a DAZN. PARTITA – «Abbiamo sbagliato all’inizio. Poi Abbiamo provato a fare la nostra partita. Abbiamo buttato punti e non è la prima volta, stiamo buttando punti una partita dopo l’altra. Fa male. Stiamo preparando le partite al meglio possibile. Dobbiamo lavorare e approcciare meglio le partite». TANTI CAMBI – «Noi ci alleniamo tutti bene, tutti forte: volevamo dimostrare che i concetti sono gli stessi anche se cambiamo tanto. È un peccato perché c’è mancata la precisione». PENSIERO SFIDA NAPOLI – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tommaso, centrocampista del, ha parlato a DAZN al termine della partita pareggiata in trasferta con il Bologna Tommaso, centrocampista del, ha parlato a DAZN. PARTITA – «sbagliato all’inizio. Poiprovato a fare la nostra partita.e non è la, stiamo buttandouna partita dopo l’altra. Fa male. Stiamo preparando le partite al meglio possibile. Dobbiamo lavorare e approcciare meglio le partite». TANTI CAMBI – «Noi ci alleniamo tutti bene, tutti forte: volevamo dimostrare che i concetti sono gli stessi anche se cambiamo tanto. È un peccato perché c’è mancata la precisione». PENSIERO SFIDA NAPOLI – ...

