Milan | Pioli | “C’erano due rigori Dispiace perché abbiamo fatto di tutto per vincerla”

(Di sabato 15 aprile 2023) Subito dopo il match pareggiato contro il Bologna, Stefanoha parlato dell’1-1 maturato al Dall’Ara ai microfoni di DAZN. Il tecnico rossonero ha difeso le sue scelte e si è detto comunque soddisdella prova offerta dalla sua squadra., inizialmente, ha sottolineato: «La partita l’fatta tutta ma non dovevamo partire in quel modo, non ci sta subire gol in quel modo. L’controllato, nonpermesso al Bologna di giocare le sue solite partite. Siamo stati poco precisi e concreti e le situazioni delicate ci sono state nell’area di rigore del Bologna. Tutti sono stati attenti e bravi a collaborare e comunicare, volevamo vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti». «Ci aspettavamo – ha ammesso l’allenatore del– un atteggiamento ...