Milan pari col Bologna | rossoneri fuoriosi per un rigore non concesso

Il Milan pareggia con il Bologna con il risultato di 1-1, rossoneri chiedono un rigore non concesso da Massa. Secondo pareggio consecutivo per il Milan di Pioli, che esagera tantissimo con il turnover e schiera 10 giocatori diversi rispetto alla formazione titolare schierata contro il Napoli in Champions League. Il Bologna passa dopo appena trenta secondi con Sansone, poi i rossoneri prendono in mano la partita e pareggiano con Pobega al 40?. Ma nonostante gli sforzi i rossoneri non riescono a trovare la via del raddoppio e devono fermarsi al secondo pareggio consecutivo. Pioli ha provato anche ad inserire Leao e Diaz al posto di Origi e De Ketelaere al 70?, ma nemmeno questi cambi hanno cambiato il risultato finale.

