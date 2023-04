Milan-Napoli, Spalletti e l’arbitraggio: “Sappiamo cosa è successo” (Di sabato 15 aprile 2023) Luciano Spalletti ha parlato della sfida contro il Milan in Champions League e della designazione dell'arbitro Marciniak Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 aprile 2023) Lucianoha parlato della sfida contro ilin Champions League e della designazione dell'arbitro Marciniak

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PBPcalcio : Di rado ho visto narrazione post partita tanto surreale come quella di Milan Napoli. Gravi torti arbitrali contro i… - gippu1 : Ranking UEFA delle tre italiane superstiti in #ChampionsLeague a inizio stagione: Inter (23°) Napoli (25°) Milan (… - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - seafisherman2 : Arbitro pericoloso per il calcio normale... speriamo abbi la decenza di cambiare mestiere o qualcuno o qualcosa lo… - dick_handley : Ditemi voi com'è possibile continuare un campionato corrotto e falsato: nelle ultime 2 giornate ci hanno negato 3 r… -