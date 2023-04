Milan, Florenzi: «Ci manca un rigore netto su Rebic» (Di sabato 15 aprile 2023) Alessandro Florenzi, esterno del Milan, ha commentato il pareggio dei rossoneri a Bologna: le sue dichiarazioni Alessandro Florenzi ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Milan a Bologna. PARTITA – «L’approccio non è stato quello che volevamo. Poi dopo i primi due minuti abbiamo affrontato la partita in maniera giusta» RIGORI – «C’è un rigore netto su Rebic… Non so perché non l’hanno fischiato. Il fallo di mano di Lucumi ci può stare. Il primo è proprio netto da vedere, anche rispetto al secondo» CONTINUA SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Alessandro, esterno del, ha commentato il pareggio dei rossoneri a Bologna: le sue dichiarazioni Alessandroha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il pareggio dela Bologna. PARTITA – «L’approccio non è stato quello che volevamo. Poi dopo i primi due minuti abbiamo affrontato la partita in maniera giusta» RIGORI – «C’è unsu… Non so perché non l’hanno fischiato. Il fallo di mano di Lucumi ci può stare. Il primo è proprioda vedere, anche rispetto al secondo» CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

