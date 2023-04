Miguel Oliveira torna in sella: “Possiamo fare bene, chiarito con Marquez” (Di sabato 15 aprile 2023) Importante ritorno in pista per la flotta di Aprilia: il team satellite di RNF abbraccerà nuovamente, infatti, Miguel Oliveira: il centauro ha dovuto saltare l’appuntamento argentino dopo l’incidente avuto con Marc Marquez durante il Gran Premio di Portogallo. Il ragazzo ha parlato di quegli attimi raccontando come l’esperto spagnolo gli sia stato vicino. L’obiettivo del numero ottantotto ad Austin è quello di rientrare in pista con il piglio giusto fondendosi ancor di più con la sua moto in questo Motomondiale 2023. Le parole di Miguel Oliveira: “Con Marquez tutto ok: mi ha chiesto scusa dopo l’incidente…” (Credit foto – pagina Facebook del centauro portoghese)“Non riuscivo ad aprire la gamba e a fissarla sulla moto senza provare un forte dolore. La decisione di rinunciare al GP ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Importante ritorno in pista per la flotta di Aprilia: il team satellite di RNF abbraccerà nuovamente, infatti,: il centauro ha dovuto saltare l’appuntamento argentino dopo l’incidente avuto con Marcdurante il Gran Premio di Portogallo. Il ragazzo ha parlato di quegli attimi raccontando come l’esperto spagnolo gli sia stato vicino. L’obiettivo del numero ottantotto ad Austin è quello di rientrare in pista con il piglio giusto fondendosi ancor di più con la sua moto in questo Motomondiale 2023. Le parole di: “Contutto ok: mi ha chiesto scusa dopo l’incidente…” (Credit foto – pagina Facebook del centauro portoghese)“Non riuscivo ad aprire la gamba e a fissarla sulla moto senza provare un forte dolore. La decisione di rinunciare al GP ...

