**Migranti: Schlein, una vergogna che vogliano cancellare protezione speciale'** (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "E' una vergogna che vogliano cancellare la protezione speciale, ci avevano già provato e si era espressa anche la Corte costituzionale, sui decreti Salvini. Vogliono riportarci là". Lo ha detto Elly Schlein a Siena.

