(Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Il Governo continua ad affrontare la questione dei flussi migratori a suon di slogan e di interventi utili a rafforzare la propaganda ma del tutto scollegati dalla realtà. Eliminare lasignifica, infatti, innescare un forte arretramento sul terreno dei diritti ere il numero dei clandestini, alimentando l'a beneficio di mafie e organizzazioni criminali". Lo afferma Pina, del Pd. "Un approccio -aggiunge- che sconta l'assoluta mancanza di pragmatismo e l'incapacità di gestire con programmazione e visione fenomeni complessi. Al contrario si agisce in modo ideologico e miope, utilizzando esclusivamente logiche securitarie ed emergenziali che finiranno per esacerbare tensioni e problemi".

Migranti: Picierno (Pd), 'stop protezione speciale aumenta illegalità' Il Tirreno

