Migranti, Meloni: “Via la protezione speciale” (Di sabato 15 aprile 2023) Ad Addis Abeba impegno su infrastrutture e rinnovabili In un Paese che ancora porta addosso le cicatrici della guerra nel Tigrè con centinaia di migliaia di morti e oltre 2 milioni di sfollati, il governo italiano è pronto a fare la sua parte intensificando gli sforzi per promuovere la stabilizzazione e lo sviluppo del Corno d’Africa, area cruciale per i destini del Continente. E’ con questo impegno che il premier Giorgia Meloni conclude la sua missione diplomatica ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, che un tempo fu colonia italiana e dove la civiltà umana ha mosso i suoi primi passi – lo scheletro dell’australopiteco ‘Lucy’, il più conosciuto tra i progenitori dell’uomo di cui si hanno tracce, è conservato presso il Museo Nazionale della città. La due giorni in Africa della presidente del Consiglio si chiude con un doppio appuntamento alla vigilia della Pasqua ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) Ad Addis Abeba impegno su infrastrutture e rinnovabili In un Paese che ancora porta addosso le cicatrici della guerra nel Tigrè con centinaia di migliaia di morti e oltre 2 milioni di sfollati, il governo italiano è pronto a fare la sua parte intensificando gli sforzi per promuovere la stabilizzazione e lo sviluppo del Corno d’Africa, area cruciale per i destini del Continente. E’ con questo impegno che il premier Giorgiaconclude la sua missione diplomatica ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, che un tempo fu colonia italiana e dove la civiltà umana ha mosso i suoi primi passi – lo scheletro dell’australopiteco ‘Lucy’, il più conosciuto tra i progenitori dell’uomo di cui si hanno tracce, è conservato presso il Museo Nazionale della città. La due giorni in Africa della presidente del Consiglio si chiude con un doppio appuntamento alla vigilia della Pasqua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Conte contro la “giravolta” di Meloni: “Mi accusava di ricorrere allo stato di emergenza con il Covid, ora lei fa l… - AlessiaMorani : La #Meloni e la “furia immigrazionista”. Quando urlava alla Camera a luglio del 2020 in 7 mesi erano arrivati in It… - fattoquotidiano : Migranti, Schlein contro il governo Meloni: “Vergognoso cancellare la protezione speciale e l’accoglienza diffusa” - NaniPuffo : RT @EugenioCardi: Quando #Meloni parla di 'storiche relazioni tra i nostri Paesi' fa riferimento alla strampalata guerra mussoliniana di an… - fisco24_info : Migranti, Meloni: 'Via la protezione speciale': (Adnkronos) - In Etiopia il premier rilancia il partenariato. Ad Ad… -