Migranti, Meloni: 'Via la protezione speciale'. Schlein: 'Una vergogna' (Di sabato 15 aprile 2023) - L'opposizione è pronta alle barricate in aula: 'Cercano di far tornare i decreti sicurezza di Salvini' Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 aprile 2023) - L'opposizione è pronta alle barricate in aula: 'Cercano di far tornare i decreti sicurezza di Salvini'

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Conte contro la “giravolta” di Meloni: “Mi accusava di ricorrere allo stato di emergenza con il Covid, ora lei fa l… - AlessiaMorani : La #Meloni e la “furia immigrazionista”. Quando urlava alla Camera a luglio del 2020 in 7 mesi erano arrivati in It… - Giorgiolaporta : La #Meloni ha vinto le elezioni sull’#immigrazione ma gli sbarchi sono triplicati. La #destra non mantiene le prome… - StellaSirio60 : RT @DomaniGiornale: 'Prima di dichiarare lo stato d’emergenza per gli sbarchi dei #migranti, #Meloni avrebbe almeno potuto chiedere scusa a… - MimmoGigliotti : Trova le differenze, destroide fesso. #Meloni e #Salvini dovevano bloccare gli sbarchi. Ti hanno preso in giro per… -