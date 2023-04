Migranti, Meloni: “Stop alla protezione speciale, intesa con Salvini”. Fuga di Uss: Nordio dovrà spiegare. Piano Mattei per l’Etiopia (Di sabato 15 aprile 2023) Ha parlato ad Addis Abeba, Giorgia Meloni, alla fine della sua missione in Etiopia, Paese che ancora porta addosso le cicatrici della guerra nel Tigrè con centinaia di migliaia di morti e oltre 2 milioni di sfollati. La premier ha detto che il governo italiano è pronto a fare la sua parte intensificando gli sforzi per promuovere la stabilizzazione e lo sviluppo del Corno d'Africa, area cruciale per i destini del Continente Leggi su firenzepost (Di sabato 15 aprile 2023) Ha parlato ad Addis Abeba, Giorgiafine della sua missione in Etiopia, Paese che ancora porta addosso le cicatrici della guerra nel Tigrè con centinaia di migliaia di morti e oltre 2 milioni di sfollati. La premier ha detto che il governo italiano è pronto a fare la sua parte intensificando gli sforzi per promuovere la stabilizzazione e lo sviluppo del Corno d'Africa, area cruciale per i destini del Continente

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Conte contro la “giravolta” di Meloni: “Mi accusava di ricorrere allo stato di emergenza con il Covid, ora lei fa l… - AlessiaMorani : La #Meloni e la “furia immigrazionista”. Quando urlava alla Camera a luglio del 2020 in 7 mesi erano arrivati in It… - fattoquotidiano : Migranti, Schlein contro il governo Meloni: “Vergognoso cancellare la protezione speciale e l’accoglienza diffusa” - vittorio_poli : RT @AlessandraOdri: Meloni intende togliere la 'protezione speciale' per i migranti. Tale esagerata tutela non è presente in nessun Paese e… - Fred39053770 : RT @AlessandraOdri: Meloni intende togliere la 'protezione speciale' per i migranti. Tale esagerata tutela non è presente in nessun Paese e… -