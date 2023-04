Migranti, Meloni: “Obiettivo eliminare protezione speciale” (Di sabato 15 aprile 2023) La premier ad Addis Abeba, oggi in visita alla scuola italiana 'Galileo Galilei': "Maggioranza concorde" “Io mi do come Obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, perché è una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa e io credo che l’Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento”. Così la premier Giorgia Meloni, a margine della visita presso la scuola italiana ‘Galileo Galilei’ di Addis Abeba, interpellata sull’abolizione della protezione speciale per i Migranti. “C’era una proposta sulla quale la maggioranza lavorava nel suo complesso e io confido che quella sia la proposta che viene approvata. Non è un tema sul quale ci sono divergenze: è una materia complessa, è normale che nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) La premier ad Addis Abeba, oggi in visita alla scuola italiana 'Galileo Galilei': "Maggioranza concorde" “Io mi do comel’eliminazione della, perché è unaulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa e io credo che l’Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento”. Così la premier Giorgia, a margine della visita presso la scuola italiana ‘Galileo Galilei’ di Addis Abeba, interpellata sull’abolizione dellaper i. “C’era una proposta sulla quale la maggioranza lavorava nel suo complesso e io confido che quella sia la proposta che viene approvata. Non è un tema sul quale ci sono divergenze: è una materia complessa, è normale che nel ...

