Migranti, Meloni: “Obiettivo eliminare protezione speciale” (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – “Io mi do come Obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, perché è una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa e io credo che l’Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento”. Così la premier Giorgia Meloni, a margine della visita presso la scuola italiana ‘Galileo Galilei’ di Addis Abeba, interpellata sull’abolizione della protezione speciale per i Migranti. “C’era una proposta sulla quale la maggioranza lavorava nel suo complesso e io confido che quella sia la proposta che viene approvata. Non è un tema sul quale ci sono divergenze: è una materia complessa, è normale che nel lavoro parlamentare escano diversi emendamenti ma sugli obiettivi che ci diamo siamo tutti ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – “Io mi do comel’eliminazione della, perché è unaulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa e io credo che l’Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento”. Così la premier Giorgia, a margine della visita presso la scuola italiana ‘Galileo Galilei’ di Addis Abeba, interpellata sull’abolizione dellaper i. “C’era una proposta sulla quale la maggioranza lavorava nel suo complesso e io confido che quella sia la proposta che viene approvata. Non è un tema sul quale ci sono divergenze: è una materia complessa, è normale che nel lavoro parlamentare escano diversi emendamenti ma sugli obiettivi che ci diamo siamo tutti ...

Meloni in Etiopia: 'L'Italia può farsi portavoce delle istanze del continente' Non manca il riferimento della premier al dossier sui migranti. Meloni ha avuto un incontro trilaterale con il primo ministro dell'Etiopia Abiy Ahmed Ali e con il presidente della Somalia Hassan ... Migranti, Schlein: 'Una vergogna abolire protezione speciale' ...protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa - ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a margine della missione in Etiopia parlando delle modifiche al dl migranti - . C'è ... Meloni: "Artem Uss Ci sono anomalie". E sulla protezione speciale: "Il nostro obiettivo è eliminarla" La premier Giorgia Meloni , a margine della missione in Etiopia, ha commentato con i giornalisti il caso di Artem Uss ,... La premier espresso anche le intenzioni del governo rispetto al dl migranti: "... Non manca il riferimento della premier al dossier suiha avuto un incontro trilaterale con il primo ministro dell'Etiopia Abiy Ahmed Ali e con il presidente della Somalia Hassan ......protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa - ha detto la premier Giorgiain un punto stampa a margine della missione in Etiopia parlando delle modifiche al dl- . C'è ...La premier Giorgia, a margine della missione in Etiopia, ha commentato con i giornalisti il caso di Artem Uss ,... La premier espresso anche le intenzioni del governo rispetto al dl: "... Migranti, Meloni: "Obiettivo eliminare protezione speciale" Adnkronos Due ali di folla muta accompagnano Meloni al suo trionfo Un governo pieno di contraddizioni, ma è niente: Salvini gioca col Lego, FI è paralizzata, il Terzo Polo è perso nella sua telenovela, Conte è scomparso, ... Migranti, Meloni: "Obiettivo eliminare protezione speciale" Giorgia Meloni è atterrata in Etiopia, dove si fermerà per due giorni per partecipare ad un vertice con il premier etiope e il presidente somalo. Sul tavolo temi di pace e aiuti umanitari, ma anche co ... Un governo pieno di contraddizioni, ma è niente: Salvini gioca col Lego, FI è paralizzata, il Terzo Polo è perso nella sua telenovela, Conte è scomparso, ...Giorgia Meloni è atterrata in Etiopia, dove si fermerà per due giorni per partecipare ad un vertice con il premier etiope e il presidente somalo. Sul tavolo temi di pace e aiuti umanitari, ma anche co ...