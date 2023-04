Migranti, Meloni: «Obiettivo è eliminare la protezione speciale» (Di sabato 15 aprile 2023) «Io ho come Obiettivo l'eliminazione della protezione speciale, perché si tratta di un'ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa. C'è una... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 aprile 2023) «Io ho comel'eliminazione della, perché si tratta di un'ulteriorerispetto a quello che accade al resto di Europa. C'è una...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Conte contro la “giravolta” di Meloni: “Mi accusava di ricorrere allo stato di emergenza con il Covid, ora lei fa l… - AlessiaMorani : La #Meloni e la “furia immigrazionista”. Quando urlava alla Camera a luglio del 2020 in 7 mesi erano arrivati in It… - Giorgiolaporta : La #Meloni ha vinto le elezioni sull’#immigrazione ma gli sbarchi sono triplicati. La #destra non mantiene le prome… - quelosempre : RT @lisameyerildra1: Sembra che oltre a togliere la protezione speciale sui migranti, cosa già anticostituzionale e illecita, Salvini vogli… - EdoDellaNotte : RT @AlessiaMorani: La #Meloni e la “furia immigrazionista”. Quando urlava alla Camera a luglio del 2020 in 7 mesi erano arrivati in Italia… -