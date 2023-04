Migranti, Elly Schlein: "No a decreti sicurezza già censurati da consulta, sì ad accoglienza diffusa" (Di sabato 15 aprile 2023) Giornata toscana per la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, in tour per appoggiare i candidati alle amministrative del prossimo 15 maggio. "Sul tema della sanità ho sentito parole dai sindacati pronti a mobilitarsi e anche noi ci mobiliteremo con loro e con chiunque voglia difendere il diritto alle cure"., ha detto a margine di un'iniziativa elettorale a Campi Bisenzio (Firenze) a sostegno del candidato sindaco Leonardo Fabbri. Poi, sul tema Migranti, ha criticato l'ipotesi di realizzare in Toscana un Cpr (Centro permanenza per i rimpatri): "Non siamo d'accordo e ci contrapponiamo a questa scelta. Abbiamo sempre chiesto una maggiore attenzione a un'accoglienza diffusa e inclusione. Non crediamo che servano altri luoghi di detenzione. Da 30 anni la destra continua a trattare ... Leggi su lastampa (Di sabato 15 aprile 2023) Giornata toscana per la segretaria del Partito democratico, in tour per appoggiare i candidati alle amministrative del prossimo 15 maggio. "Sul tema della sanità ho sentito parole dai sindacati pronti a mobilitarsi e anche noi ci mobiliteremo con loro e con chiunque voglia difendere il diritto alle cure"., ha detto a margine di un'iniziativa elettorale a Campi Bisenzio (Firenze) a sostegno del candidato sindaco Leonardo Fabbri. Poi, sul tema, ha criticato l'ipotesi di realizzare in Toscana un Cpr (Centro permanenza per i rimpatri): "Non siamo d'accordo e ci contrapponiamo a questa scelta. Abbiamo sempre chiesto una maggiore attenzione a un'e inclusione. Non crediamo che servano altri luoghi di detenzione. Da 30 anni la destra continua a trattare ...

