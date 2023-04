Migranti: Barelli, 'protezione speciale a chi ne ha veramente bisogno' (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "L'immigrazione clandestina va combattuta e la protezione speciale non può essere concessa a priori a tutti: questo a tutela di chi veramente ne ha bisogno e anche a tutela e salvaguardia dei cittadini italiani”. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg3. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "L'immigrazione clandestina va combattuta e lanon può essere concessa a priori a tutti: questo a tutela di chine hae anche a tutela e salvaguardia dei cittadini italiani”. Lo ha detto Paolo, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg3.

