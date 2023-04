Michelle Hunziker super sexy, mostra il lato b: altro che nonna, sembra una ragazzina (Di sabato 15 aprile 2023) Michelle Hunziker mostra il lato b e spiazza tutti, la showgirl è da poco diventata nonna ma secondo l’opinione comune sembra ancora una ragazzina. Le foto sono da girare la testa. Michelle Hunziker si è mostrata in una forma smagliante. All’età di 46 anni la showgirl davvero non ha nulla da invidiare a colleghe più giovani di lei, la sua forma fisica è semplicemente perfetta, come dimostra la foto del suo lato b. Michelle Hunziker mette in mostra un lato b scultoreo: il tempo per lei non passa – Instagram @therealhunzigram – Grantennistoscana.itLei è da poco diventata nonna, ma nei commenti alla foto ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 15 aprile 2023)ilb e spiazza tutti, la showgirl è da poco diventatama secondo l’opinione comuneancora una. Le foto sono da girare la testa.si èta in una forma smagliante. All’età di 46 anni la showgirl davvero non ha nulla da invidiare a colleghe più giovani di lei, la sua forma fisica è semplicemente perfetta, come dila foto del suob.mette inunb scultoreo: il tempo per lei non passa – Instagram @therealhunzigram – Grantennistoscana.itLei è da poco diventata, ma nei commenti alla foto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaravillage : RT @LaSambruna: E comunque Isobel quando parla ride più di Michelle Hunziker. #amici22 - LaSambruna : E comunque Isobel quando parla ride più di Michelle Hunziker. #amici22 - MarzioFilippoMi : @pdnetwork @ellyesse Se penso che anche la Michelle Hunziker è Svizzera… Antani, come se fosse Antani, anche per il… - leggoit : Michelle Hunziker, la frittura di pesce scantena gli haters: «Ma come fa a non ingrassare?» - Monia_Rota_OS : RT @MagazineSouls: Aurora Ramazzotti ha partorito, è nato il piccolo Cesare. Nonna Michelle Hunziker e nonno Eros Ramazzotti sono fuori di… -