Meteo:centro - sud, ancora temporali e temperature sotto media (Di sabato 15 aprile 2023) E' quanto osserva Mattia Gussoni, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Una bassa pressione, in discesa dalle Isole Britanniche, attraverserà oggi tutto il Mar Tirreno: per il metereologo "sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) E' quanto osserva Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it. Una bassa pressione, in discesa dalle Isole Britanniche, attraverserà oggi tutto il Mar Tirreno: per il metereologo "sono ...

Meteo:centro - sud, ancora temporali e temperature sotto media ... per il metereologo "sono previste piogge e locali temporali dalla Toscana fino alla Campania, piogge intense a tratti anche in Sardegna e a macchia di leopardo anche sul resto del Centro - Sud. ... Previsioni meteo Italia: pioggia, vento e neve con arrivo nuovo ciclone In Italia, il maltempo continua a non mollare la penisola. Un nuovo ciclone proveniente dal Nord Atlantico si sta avvicinando al Centro - Sud, portando con sé piogge, vento e persino possibili nevicate locali sull'Appennino fino a 1300 - 1500 metri. Mattia Gussoni, un meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ha confermato che dopo ... per il metereologo "sono previste piogge e locali temporali dalla Toscana fino alla Campania, piogge intense a tratti anche in Sardegna e a macchia di leopardo anche sul resto del- Sud. ...In Italia, il maltempo continua a non mollare la penisola. Un nuovo ciclone proveniente dal Nord Atlantico si sta avvicinando al- Sud, portando con sé piogge, vento e persino possibili nevicate locali sull'Appennino fino a 1300 - 1500 metri. Mattia Gussoni, un meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ha confermato che dopo ... Domenica e inizio settimana con nuove piogge e temporali Domenica 16: ancora piogge e temporali sul medio adriatico e al Sud; schiarite altrove. Lunedì 17: rovesci e temporali su Umbria, medio adriatico e al Sud. Più aperture altrove. Martedì 18: ancora qua ... Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l'obiettivo di ...Domenica 16: ancora piogge e temporali sul medio adriatico e al Sud; schiarite altrove. Lunedì 17: rovesci e temporali su Umbria, medio adriatico e al Sud. Più aperture altrove. Martedì 18: ancora qua ...