Meteo Roma del 15-04-2023 ore 19:15 (Di sabato 15 aprile 2023) Meteo ha trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al tempo stabile con Cieli poco irregolarmente nuvolosi Salvo isolati fenomeni sul Friuli sui settori Alpini con neve a quote medie al pomeriggio precipitazioni sparse su Liguria Friuli sui settori Alpini e appenninici neve dei 1500 1700 metri in serata tempo in generale miglioramento con nuvolosità medio-alta in transito al centro al mattino nuvolosità in transito con precipitazioni sparse sui settori tirrenici n made in Appennino più assurdo sulle regioni adriatiche al pomeriggio insiste il maltempo con acquazzoni temporali e neve sui rilievi dai 1600 metri in serata residui fenomeni con ancora neve dai 1400 1500 m tra Lazio e Abruzzo variabilità asciutta altrove al sud Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Sardegna e settori tirrenici variabilità asciutta altrove migliora ...

