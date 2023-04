Meteo: Lombardia, tempo instabile, da domani possibili piogge (Di sabato 15 aprile 2023) Milano, 15 apr. (Adnkronos) - domani sulla Lombardia cielo nuvoloso e venti in aumento, anche lunedì prosegue l'instabilità sui settori orientali. Tra mercoledì e giovedì è atteso un peggioramento un po' più esteso, secondo il bollettino Meteo dell'Arpa Lombardia. domani, domenica 16 aprile, cielo al mattino nuvoloso su Alpi e Prealpi, poco nuvoloso con velature altrove; dalle ore centrali aumento della nuvolosità sui settori orientali della regione; poco nuvoloso, con tratti di sereno in serata. Precipitazioni: deboli fino al mattino sulle Alpi di confine, poi da metà giornata e nel pomeriggio possibili isolati e brevi piovaschi sui settori centrali e orientali della regione. Temperature in lieve aumento, in pianura minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 19 e 21 gradi. Venti: in pianura ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Milano, 15 apr. (Adnkronos) -sullacielo nuvoloso e venti in aumento, anche lunedì prosegue l'instabilità sui settori orientali. Tra mercoledì e giovedì è atteso un peggioramento un po' più esteso, secondo il bollettinodell'Arpa, domenica 16 aprile, cielo al mattino nuvoloso su Alpi e Prealpi, poco nuvoloso con velature altrove; dalle ore centrali aumento della nuvolosità sui settori orientali della regione; poco nuvoloso, con tratti di sereno in serata. Precipitazioni: deboli fino al mattino sulle Alpi di confine, poi da metà giornata e nel pomeriggioisolati e brevi piovaschi sui settori centrali e orientali della regione. Temperature in lieve aumento, in pianura minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 19 e 21 gradi. Venti: in pianura ...

