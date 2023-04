Meteo, acquazzoni di primavera. Che tempo farà per i Ponti (Di sabato 15 aprile 2023) Il Meteo sull’Italia indica ancora piogge su gran parte del Centro-Nord. Con impulsi perturbati previsti in arrivo fino a sabato 15 aprile. Secondo quanto conferma Andrea Garbinato de ilMeteo.it la situazione Meteorologica sul Regno Unito condizionerà il tempo previsto nei prossimi giorni sul nostro Paese. Al momento, un profondo ciclone atlantico staziona su quelle zone e invia fronti perturbati verso l’Italia. tempo instabile nel mese di aprile, secondo le previsioni. Foto Twitter @cronacadiromaFreddo e instabilità Da domenica 16 aprile sull’Inghilterra si posizionerà l’Anticiclone delle Azzorre che causerà altre conseguenze per il nostro Paese, ovvero di Meteo sempre piuttosto instabile. Dunque, guardando verso il Nord-Ovest europeo, potremo capire cosa succederà anche sul ... Leggi su velvetmag (Di sabato 15 aprile 2023) Ilsull’Italia indica ancora piogge su gran parte del Centro-Nord. Con impulsi perturbati previsti in arrivo fino a sabato 15 aprile. Secondo quanto conferma Andrea Garbinato de il.it la situazionerologica sul Regno Unito condizionerà ilprevisto nei prossimi giorni sul nostro Paese. Al momento, un profondo ciclone atlantico staziona su quelle zone e invia fronti perturbati verso l’Italia.instabile nel mese di aprile, secondo le previsioni. Foto Twitter @cronacadiromaFreddo e instabilità Da domenica 16 aprile sull’Inghilterra si posizionerà l’Anticiclone delle Azzorre che causerà altre conseguenze per il nostro Paese, ovvero disempre piuttosto instabile. Dunque, guardando verso il Nord-Ovest europeo, potremo capire cosa succederà anche sul ...

