Mescola candeggina e ammoniaca per liberare lo scarico della doccia: muore intossicata (Di sabato 15 aprile 2023) Una miscela di candeggina e ammoniaca per liberare lo scarico della doccia. Sarebbe morta per intossicazione nel bagno dell'appartamento in cui viveva, a Bari, la donna di 74 anni trovata senza vita dal marito al suo ritorno in casa, nel quartiere Japigia. Stando a quanto si apprende, la donna potrebbe avere usato insieme i due acidi creando una miscela che ha determinato la "nube tossica" che si è rivelata fatale. Anche il marito è rimasto intossicato, ma è riuscito a lanciare l'allarme prima di perdere i sensi e cadere. L'uomo è ora ricoverato al Policlinico del capoluogo barese. Sul corpo della moglie non è stata disposta l'autopsia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

