Mercato Napoli, non solo Bayern Monaco: inserimento del Chelsea per Osimhen (Di sabato 15 aprile 2023) La sua assenza negli ultimi impegni ufficiali si è fatta sentire, ma ora dopo un trittico di gare lontano dai campi l’attaccante del Napoli Osimhen è pronto a tornare. Inserito tra i convocati per la gara contro l’Hellas Verona, il nigeriano sta scalpitando per ricaricarsi sulle spalle la squadra e cercare di arrivare in fondo alle competizioni rimaste. Tuttavia gli azzurri devono fare i conti anche col Mercato per il bomber e, secondo 90min, dopo il Bayern Monaco ora sarebbe sbucato su di lui anche il Chelsea. Esultanza Chelsea @livephotosport Mercato Napoli, il Chelsea piomba su Osimhen Oltre agli ultimi interessamenti di Mercato del Bayern ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 15 aprile 2023) La sua assenza negli ultimi impegni ufficiali si è fatta sentire, ma ora dopo un trittico di gare lontano dai campi l’attaccante delè pronto a tornare. Inserito tra i convocati per la gara contro l’Hellas Verona, il nigeriano sta scalpitando per ricaricarsi sulle spalle la squadra e cercare di arrivare in fondo alle competizioni rimaste. Tuttavia gli azzurri devono fare i conti anche colper il bomber e, secondo 90min, dopo ilora sarebbe sbucato su di lui anche il. Esultanza@livephotosport, ilpiomba suOltre agli ultimi interessamenti didel...

