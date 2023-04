Meloni verso il summit di ottobre sull’Africa | in quell’occasione il governo presenterà il Piano Mattei

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 aprile 2023) Il ‘’ per l’Africa, l’ambizioso progetto con cui ilpunta a trasformare l’Italia in un hub energetico e a rilanciare la cooperazione tra il Belpaese e il continente africano, ha una deadline. L’annuncio da parte della premier Giorgiaè arrivato ieri durante la missione istituzionale in Etiopia. Sarà ilintergovernativo Italia-Africa in programma a“l’occasione giusta per presentare definitivamente il nostro, sul quale stiamo collaborando con i paesi africani”, ha annunciato la presidente del Consiglio.è arrivata a Addis Abeba con l’obiettivo di rinsaldare le relazioni con un Paese che l’Italia ritiene “cruciale” per la stabilità dell’intera regione del Corno d’Africa, ...