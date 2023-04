Meloni, selfie e abbracci con i ragazzi della scuola di Addis Abeba (Di sabato 15 aprile 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata alla scuola statale italiana Galileo Galilei di Addis Abeba. La premier è stata accolta dai responsabili dell'istituto, alla presenza dell'ambasciatore italiano in Etiopia, Agostino Palese. Poi si è diretta verso gli alunni che l'hanno salutata sventolando bandierine italiane. Tanti gli abbracci e i selfie con gli studenti.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata allastatale italiana Galileo Galilei di. La premier è stata accolta dai responsabili dell'istituto, alla presenza dell'ambasciatore italiano in Etiopia, Agostino Palese. Poi si è diretta verso gli alunni che l'hanno salutata sventolando bandierine italiane. Tanti glie icon gli studenti.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

