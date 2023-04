Meloni: regolari se Africa ferma trafficanti (Di sabato 15 aprile 2023) Ad Adis Abeba nella sua seconda giornata in Etiopia, Giorgia Meloni conferma la linea dura del governo sui migranti all'indomani dello stop alla protezione speciale, ovvero dell'eliminazione della sua ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 aprile 2023) Ad Adis Abeba nella sua seconda giornata in Etiopia, Giorgiaconla linea dura del governo sui migranti all'indomani dello stop alla protezione speciale, ovvero dell'eliminazione della sua ...

