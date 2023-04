Meloni incontra leader Somalia, poi trilaterale anche con Etiopia (Di sabato 15 aprile 2023) "Ad Addis Abeba ho avuto il piacere di incontrare anche il presidente somalo Hassan Mohamud. La Somalia troverà sempre nell'Italia un partner privilegiato e solido nel sostenere gli sforzi volti a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) "Ad Addis Abeba ho avuto il piacere direil presidente somalo Hassan Mohamud. Latroverà sempre nell'Italia un partner privilegiato e solido nel sostenere gli sforzi volti a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annalisagug1962 : RT @loridibi: @TommasoFoti On.le le idee chiare può averle la Meloni ma i ministri?Per per #opzionedonna nella trasmissione di un mese fa n… - infoitinterno : Meloni incontra il presidente somalo, le immagini - AntoAntoFar : RT @loridibi: @TommasoFoti On.le le idee chiare può averle la Meloni ma i ministri?Per per #opzionedonna nella trasmissione di un mese fa n… - TraniElia1 : RT @loridibi: @TommasoFoti On.le le idee chiare può averle la Meloni ma i ministri?Per per #opzionedonna nella trasmissione di un mese fa n… - infoitinterno : Meloni incontra il commissario Ue Breton a Palazzo Chigi -

Meloni incontra leader Somalia, poi trilaterale anche con Etiopia Proprio con il presidente somalo e con il primo ministro etiopeAbiy Ahmed Ali, Meloni ha poi avuto un incontro trilaterale nel secondo giorno di visita ad Addis Abeba. La premier ha annunciato che ... Lucia Annibali, 10 anni dopo l'aggressione con l'acido: "Basta interventi, accetto il mio viso sfregiato" ... anche Elly Schlein al sit in a Roma Incontro con Landini Fotogallery - Il premier Giorgia Meloni sul palco del congresso della Cgil a Rimini A PALAZZO CHIGI Fotogallery - Meloni incontra i ... Italia - India: Urso incontra Ministro dell'Industria Goyal Tale incontro si è tenuto a poco più di un mese dalla missione in India del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha consentito di elevare le relazioni reciproche tra i due Paesi al livello di ... Proprio con il presidente somalo e con il primo ministro etiopeAbiy Ahmed Ali,ha poi avuto un incontro trilaterale nel secondo giorno di visita ad Addis Abeba. La premier ha annunciato che ...... anche Elly Schlein al sit in a Roma Incontro con Landini Fotogallery - Il premier Giorgiasul palco del congresso della Cgil a Rimini A PALAZZO CHIGI Fotogallery -i ...Tale incontro si è tenuto a poco più di un mese dalla missione in India del Presidente del Consiglio Giorgia, che ha consentito di elevare le relazioni reciproche tra i due Paesi al livello di ... Meloni incontra il presidente somalo, le immagini La7 Meloni incontra leader Somalia, poi trilaterale anche con Etiopia Addis Abeba, 15 apr. (askanews) - "Ad Addis Abeba ho avuto il piacere di incontrare anche il presidente somalo Hassan Mohamud. La Somalia ... Meloni incontra il presidente somalo, le immagini (Agenzia Vista) Etiopia, 14 aprile 2023 Le immagini del bilaterale tra Giorgia Meloni e il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud in Etiopia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Affaritali ... Addis Abeba, 15 apr. (askanews) - "Ad Addis Abeba ho avuto il piacere di incontrare anche il presidente somalo Hassan Mohamud. La Somalia ...(Agenzia Vista) Etiopia, 14 aprile 2023 Le immagini del bilaterale tra Giorgia Meloni e il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud in Etiopia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Affaritali ...